Gli "80 O'CLOCK" si propongono nella scena musicale Torinese come doveroso omaggio agli anni 80, proponendo artisti della new wave e del pop/rock dell'epoca, tra cavalli di battaglia e perle da intenditore... Nomi come Simple Minds, Depeche Mode, U2, Tears For Fears, Psychedelic Furs, R.E.M., Spandau Ballet, Duran Duran, ecc. sono alcuni degli artisti che gli "80 O'CLOCK" propongono in uno spettacolo totalmente "eighties".







GV Pane E Caffè

Via Tiepolo, 8, 10126 Torino

011 659 8688

info@gvpanecaffe.com