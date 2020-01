Il trio nasce dalla passione: passione per il linguaggio del jazz degli anni '50 e '60, per le sonorità acustiche e per il suonare insieme ascoltando. Particolarmente stimolante è la combinazione dei tre strumenti trombone/chitarra/contrabbasso ricca di sonorità calde e allo stesso tempo capace di garantire una componente ritmica importante. Per l'occasione si unisce al trio il batterista genovese Rodolfo Cervetto, uno tra più apprezzati batteristi jazz italiani.





CafèNeruda Torino Circolo Arci

Via Giachino 28/e, 10149 Torino

348 379 3726

nerudatorino@gmail.com