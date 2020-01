Venerdì 24 e sabato 25 gennaio, ore 21

WE WILL ROCK YOU

The Musical by Queen and Ben Elton

Organizza Barley Arts

Poltronissima euro 51,75 / poltrona euro 46,00 / galleria A euro 40,25 / galleria B euro 28,75

Torna venerdì 24 e sabato 25 gennaio, dopo il grande successo della passata stagione, WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo con il leggendario repertorio dei Queen.

Il Musical, scritto e prodotto nella versione originale da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, porta in scena le vicende di Galileo e Scaramouche e il racconto di una speranza, del potere salvifico del rock and roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. WE WILL ROCK YOU è un grande show, divertente ed emozionante, che saprà conquistare gli spettatori di tutte le età con la grazie alle straordinarie canzoni dei Queen, cantate in lingua originale ed eseguite rigorosamente dal vivo, a un'attenta rivisitazione e implementazione tutta italiana che porta a trattare argomenti di attualità come il bullismo, l'istruzione, il riscaldamento globale, l'omologazione culturale e l'oppressiva presenza dei social nella vita di tutti i giorni.







Teatro Colosseo

Via Madama Cristina 71 - Torino

011.6698034 - 011.6505195