Giovedì 30 gennaio, ore 21

ENRICO BERTOLINO

Instant Theatre®2019

Circo Minimo

Poltronissima euro 29,00 / poltrona euro 26,00 / galleria euro 23,00

Grande ritorno al teatro Colosseo per ENRICO BERTOLINO che giovedì 30 gennaio porterà in scena INSTANT THEATRE®, una nuova formula teatrale, ideata insieme a Luca Bottura, che il comico milanese porta in giro da oltre tre anni. Uno spettacolo che fonde narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira, trasformando il palcoscenico in un luogo di informazione e di attualità e dando vita a un “tutorial” ironico e divertente con cui affrontare temi politici e sociali.

Con CIRCO MINIMO, questo il sottotitolo dell’edizione 2019/2020 di INSTANT THEATRE®, ENRICO BERTOLINO rievoca l’antica funzione del Circo Massimo capitolino, che diviene metafora del Parlamento e della scena politica nazionale, i cui esponenti si cimentano in acrobazie da circensi esperti. Nei suoi novanta minuti, lo spettacolo passa in rassegna i principali protagonisti della politica assegnando loro uno dei ruoli tipici degli spettacoli circensi, dall’uomo razzo all’uomo invisibile, domatore di pulci al fachiro.





Teatro Colosseo

Via Madama Cristina 71 - Torino

011.6698034 - 011.6505195