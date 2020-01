Domenica 26 Gennaio 2020 alle ore 16.30 al Teatro punto Zero di Rivalta di Torino (TO) in Via Sangano 8 in frazione Blangiotto, per le la Stagione Le Figure dell’Inverno, e Lunedì 27 Gennaio 2020 alle ore 10,00 per le scuole, per la Stagione Scuole & Figure a Teatro, le compagnie La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) e Punto Zero di Rivalta di Torino (TO) presentano lo spettacolo “Le leggi razziali e la Shoah”.

Spettacolo con attori e ombre. Per non perdere la memoria del passato, della Shoah e delle leggi razziali. Ideato e diretto da Giuseppe Cardascio e Danilo Fanelli. Con, Giuseppe Cardascio, Salvatore Varvaro, Danilo Fanelli, Francesco Boschi, Benedetta Berni, Roberta Cicchero, Lorena Rosa Clot. Arrangiamenti musicali di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro.

Dagli 11 anni in poi. Per tutti.

Testimonianze dai Lager, per tenere viva l’attenzione sulla "Shoah". Uno spettacolo con una intensa tensione emotiva che farà riflettere con brani dalla letteratura classica sulla Shoah di autori noti e meno noti intersecati con momenti coreografati e con un momento in ombra sull’introduzione delle leggi razziali in Italia e l’inizio di un nuovo incubo per la nostra gente: l’arrivo con i treni merci, l’impatto con il lager, il diverso modo di vivere la tragedia da parte dell’ uomo e della donna, e poi la contrapposizione tra vittima e oppressore, la memoria del campo di concentramento vissuta da una SS, per finire con la tragedia del ricordo dopo la libertà vissuta dai sopravvissuti. Un’esperienza al di là del lager vissuto, difficile da continuare a vivere, una sopravvivenza al di là del tempo, al di là di sé stessi. Uno spettacolo intenso, indispensabile, per non dimenticare.









BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di soli 6,00 euro per tutti

Gratuito per un accompagnatore di persone diversamente abili paganti

BIGLIETTI PER LE SCUOLE

Il costo del biglietto è di soli 5,00 euro per alunno

Gratuito per gli insegnanti accompagnatori

