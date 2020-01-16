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TI AMO LA FESTA INDIE ITPOP/ HIROSHIMA MON AMOUR SABATO 18 GENNAIO 2020
Torino News
TORINO, 15 January 2020
Musica TI AMO La Festa Indie ItPop/ Hiroshima Mon Amour Sabato 18 gennaio 2020
Solo musica italiana
Via Carlo Bossoli,83
Torino 011 3176636 Link al sito E-mail
TI AMO
La Festa Indie ITPop
SABATO 18 GENNAIO
Hiroshima Mon Amour
Prevendita "SALTA CODA" 5 EURO qui:
http://bit.ly/TIAMO_GENNAIO_PREVENDITA
Ingresso in lista fino a mezzanotte 7 euro qui: http://bit.ly/TIAMO_LALISTA_18Gennaio
Ingresso in cassa: 10 euro
START: 22,30
TI AMO - ITPOP/ INDIE DJ Set
Solo musica italiana.
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