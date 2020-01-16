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Torino News

TORINO, 15 January 2020

Musica TI AMO La Festa Indie ItPop/ Hiroshima Mon Amour Sabato 18 gennaio 2020

Solo musica italiana

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Indicazioni di contatto
Hiroshima Mon Amour Torino
Via Carlo Bossoli,83
Torino  011 3176636  Link al sito  E-mail

TI AMO
La Festa Indie ITPop
SABATO 18 GENNAIO
Hiroshima Mon Amour

Prevendita "SALTA CODA" 5 EURO  qui:
http://bit.ly/TIAMO_GENNAIO_PREVENDITA

Ingresso in lista fino a mezzanotte  7 euro qui: http://bit.ly/TIAMO_LALISTA_18Gennaio

Ingresso in cassa: 10 euro 

START: 22,30 

 TI AMO - ITPOP/ INDIE DJ Set

Solo musica italiana.

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