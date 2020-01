Venerdì 17.01.2020

Dalle 20:30 ---> Menu alla carta con ingredienti freschi e genuini.

Per chi non cena, maggiorazione di €5,00 sulla prima consumazione. #drinksonly

Dalle 21:30 (circa...) ---> Concerto



Prenotazioni al 393.1561505



“Our Blindsight”



Alfredo Ponissi – soprano, alto, tenor, bari saxophones – flute, piccolo, vocal

Gianmaria Ferrario – bass

Ciccio Brancato – drums, percussion



Il trio Re – Generation nasce da un’idea di ricerca comune sulla “Blindsight”, cioè sulla condizione neuropsicologica nella quale, pazienti clinicamente ciechi, riescono comunque a localizzare gli oggetti della cui presenza non sono consapevoli.

Dopo la sperimentazione su Buckminster Fuller con il trio A.L.I. questo progetto prende le mosse da una collaborazione tra Alfredo Ponissi e due giovani talenti del jazz e della musica improvvisata italiana: Gianmaria Ferrario e Francesco Brancato.

Il trio si muove a livello strutturale, mediante la composizione, l’improvvisazione e la composizione istantanea, verso la ricerca di attivazioni sensoriali che rivelano linee e forme attraverso percorsi ora numerici ora geometrici, sempre in un feeling temporale che permetta la comunicazione tra l’essere istantaneo dei tre musicisti e gli ascoltatori partecipanti e l’ambiente circostante.

Queste forme, ora di energia solida ora di molecole sonore, si spostano nello spazio attraverso diversi piani temporali: è una multidimensionalità che lascia intravedere grandi orizzonti e spazi immensi da esplorare.





AMEN

Via Valprato 68 (Docks Dora), 10155 Torino

393 156 1505