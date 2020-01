Il Teatro fa il suo giro - Stagione 2019/2020 “Spaesamenti”

Teatro Iris di Dronero - Piazza Martiri, 5 - Dronero (CN)

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 21.00

“Berlin Cabaret”

con Chiara Rosso, Clara Dutto, Laura Lamberti

regia di Chiara Rosso

In occasione della Giornata della Memoria

“Berlin Cabaret”, la satira antinazista tedesca ai tempi di Hitler

Venerdì 24 gennaio alle 21.00 al Teatro Iris di Dronero, in occasione della Giornata della Memoria andrà in scena “Berlin Cabaret”. Lo spettacolo, che si inserisce nella stagione “Spaesamenti” organizzata da Santibriganti, propone brani appartenenti al repertorio antinazista tedesco, che si suonava nei celebri Kabarett berlinesi degli anni Venti e Trenta dello scorso secolo. In scena Chiara Rosso, che ha curato la regia e le traduzioni dei testi delle canzoni, Clara Dutto al pianoforte e Laura Lamberti, che si è occupata delle coreografie.

La Germania conobbe in quegli anni un periodo di grande fioritura culturale: con l’avvento della repubblica di Weimar, l’ironia e la satira pungente di un cabaret libero da vincoli censori divennero sempre più lo specchio della rapida evoluzione sociale e delle mode del tempo. I cabaret erano frequentati da molti intellettuali tedeschi, democratici e antinazisti. Tra questi anche numerosi musicisti ebrei, tra i quali: Hollaender, Spoliansky, Nelson, Golschmidt e Kurt Weill, costretti ad emigrare all’estero con la salita al potere di Hitler.

Le cantanti attrici dei Kabarett berlinesi erano donne libere, indipendenti, colte ed estremamente sarcastiche; si ispiravano a Marlene Dietricht e affrontavano tematiche quali il sesso, la politica, la guerra e l’omosessualità.

Il repertorio proposto spazia da canzoni d’amore a brani più sensuali e scherzosi. Non manca la splendida “Lili Marlene”, la canzone per eccellenza contro la guerra, entrata anche a far parte del nostro repertorio partigiano.

Al termine dello spettacolo ci sarà il consueto appuntamento con “Tarallucci e Vino”, momento di socialità proposto da Santibriganti, dedicato al pubblico e agli artisti appena andati in scena.

La Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” di Caraglio, Busca e Dronero, Stagione teatrale 2018/2019 “Spaesamenti” è stata ideata e realizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Piemonte dal Vivo, con il contributo di Comune di Caraglio, Comune di Busca, Comune di Dronero, il sostegno di Regione Piemonte, il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con Teatranza, Concentrica e In-Box Verde.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura

Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.

Biglietti

Intero € 13 - Ridotto € 10 - Ridotto extra € 8

Inizio spettacolo ore 21.00

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo.

Informazioni, prenotazioni, vendita carnet

Comune di Dronero

Ufficio Turistico Valle Maira: +39 0171 917080 www.comune.dronero.cn.it • www.visitvallemaira.it

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (da lun a ven h. 12.30-16.30)

organizzazione@santibriganti.it • www.santibriganti.it