Stagione 2019/2020 “Naufragar m’è dolce”

Palazzina della Siva - via Leinì 84, Settimo Torinese

Giovedì 23 gennaio 2020 ore 21.00

“La battaglia dei pedali - Gino Bartali, un ragazzo controvento”

con Aurora Candelli, Francesca Bellini, Julio Escamilla

Scritto e diretto da Ketti Grunchi

La Piccionaia

In occasione della Giornata della Memoria

Biciclettata e teatro in memoria di Gino Bartali “Il Giusto tra le Nazioni” alla Siva di Settimo

Giovedì 23 gennaio 2020 alle 21.00, in occasione della Giornata della Memoria, la stagione teatrale “Naufragar m’è dolce” si trasferisce dal teatro Garybaldi alla Palazzina della Siva di Settimo Torinese, ex fabbrica riqualificata, all’interno della quale ha lavorato a lungo Primo Levi. All’interno di questi spazi verrà allestita “La battaglia dei pedali - Gino Bartali, un ragazzo controvento”, uno spettacolo della compagnia vicentina La Piccionaia, scritto e diretto da Ketti Grunchi.

Per l'occasione, l'associazione Ri-Ciclistica Settimese e il Tavolo della Mobilità Sostenibile si ritroveranno in bicicletta la sera del 23 gennaio alle 20.00 davanti alla Biblioteca Archimede, sfidando il freddo e pedalando sino alla Siva per assistere allo spettacolo e onorare in questo modo la memoria del grande Gino, un appuntamento aperto a tutti coloro che vorranno aggregarsi.

Nel 2013 Gino Bartali è stato riconosciuto come "Giusto tra le Nazioni” per il suo impegno come corriere durante l'occupazione tedesca: il ciclista, nascondendo documenti falsi per gli ebrei nella canna e nel sellino della sua bicicletta, salvò ottocento persone dalla deportazione nei lager.

Tre giovani attori, Aurora Candelli, Francesca Bellini e Julio Escamilla, raccontano in modo ironico, poetico e a volte commovente i sogni e le gesta di “Ginettaccio”, che incantò l’Italia con le sue meravigliose imprese. Fin da bambino, una vita disseminata di salite, scelte difficili e vittorie conquistate con grande fatica, vissuta attraversando guerra e pericoli: la vita di un uomo che visse controvento, tenendo segrete fino alla morte le sue imprese più grandi. Un invito alla fatica e al coraggio per le nuove generazioni.

Per l’occasione particolare Santibriganti Teatro, organizzatore della stagione, ha deciso di lasciare l’ingresso gratuito, quindi è consigliabile prenotare a garybaldi@santibriganti.it. Al termine dello spettacolo ci sarà il tradizionale appuntamento con “Tarallucci e Vino”, momento di socialità dedicato al pubblico e agli artisti appena andati in scena.

La stagione teatrale 2019/2020 “Naufragar m’è dolce” del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese, organizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Piemonte dal Vivo, è stata realizzata con il sostegno della Città di Settimo Torinese – Fondazione ECM e della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell'edizione 2019 del bando "PerformingArts", con il contributo della Fondazione CRT – Bando Not&Sipari e con il sostegno della Regione Piemonte.

Con questa stagione, Santibriganti Teatro è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Ospitalità in collaborazione con “Concentrica – Spettacoli in Orbita a cura de La Caduta” e In-Box Verde.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura

Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese

Via Partigiani 4, Settimo Torinese

+39 011 8028501 • garybaldi@santibriganti.it • Garybaldi è su Facebook

Biglietti

Intero € 13 - Ridotto € 10 - Ridotto extra € 8

Vendite online su www.ticket.it

Inizio spettacoli ore 21.00

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo.