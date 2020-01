Il Teatro fa il suo giro - Stagione 2019/2020 “Spaesamenti”

Teatro Civico di Caraglio - Via Roma, 124 - Caraglio (CN)

Domenica 26 gennaio 2020 ore 16.00

“Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”

con Luca Busnengo e Erika La Ragione

ideazione e regia di Maurizio Bàbuin

Santibriganti Teatro (Torino)

Progetto Piccola Trilogia Degli Altri Bambini

Pirati in ospedale al Teatro Civico di Caraglio

Domenica 26 gennaio alle 16.00, il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”, spettacolo per famiglie che racconta una storia di malattia, di guarigione, di fiducia e di amicizia, nell’ambito della stagione “Spaesamenti” organizzata da Santibriganti in collaborazione con i comuni di Caraglio, Busca e Dronero.

Lo spettacolo, che vedrà in scena Luca Busnengo ed Erika La Ragione, con la regia di Maurizio Bàbuin, è l’incontro tra una bambina e un infermiere all’interno di una stanza di ospedale e racconta, attraverso una storia divertente, emozionante e poetica, il rapporto che hanno i bimbi con la parola dolore e con la paura che ne consegue. “Troppo spesso” spiega Maurizio Bàbuin “si tende a nascondere ai bimbi tutto quello che rischia di metterli in relazione con il dolore. Certo per motivi comprensibili che hanno a che fare con la natura protettiva genitoriale. Forse non sempre li si aiuta in questo modo”.

Lo spettacolo fa parte della “Piccola Trilogia degli Altri Bambini”, un progetto che considera la possibilità di suscitare, attraverso il divertimento e l’emozione, riflessioni in merito ad argomenti delicati, che in genere non vengono trattati dal teatro ragazzi. “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!” è nato grazie anche a incontri con l’UGI-Unione Genitori Italiani e alle esperienze con i genitori, volontari, infermieri, medici, ma soprattutto con i bambini e i ragazzi accolti e ospitati presso Casa Ugi e ricoverati nei reparti di lunga degenza dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

Al termine dello spettacolo, ai bambini del pubblico verrà offerta la merenda.

La Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” di Caraglio, Busca e Dronero, Stagione teatrale 2018/2019 “Spaesamenti” è stata ideata e realizzata da Santibriganti Teatro in collaborazione con Piemonte dal Vivo, con il contributo di Comune di Caraglio, Comune di Busca, Comune di Dronero, il sostegno di Regione Piemonte, il sostegno di Fondazione CRC e in collaborazione con Teatranza, Concentrica e In-Box Verde.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura

Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 - Caraglio (CN)

Biglietti: € 6,00

Inizio spettacolo ore 16.00

Apertura cassa teatro un’ora prima dello spettacolo.

Informazioni, prenotazioni, vendita carnet

Comune di Caraglio

Biblioteca Civica: +39 0171 617714 - www.comune.caraglio.cn.it

Santibriganti Teatro

+39.011.645740 (da lun a ven h. 12.30-16.30)

organizzazione@santibriganti.it • www.santibriganti.it