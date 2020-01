Divertimento, musica e solidarietà, al gusto di un buon gelato: è il connubio perfetto per dare avvio al nuovo anno e per ricordarsi sempre che la felicità è vera solo se condivisa.

È da queste basi che prende vita “Algida & Friends”, un evento di beneficenza a sostegno dell’inclusione scolastica e del benessere dei bambini ospedalizzati, realizzato da Algida in collaborazione con il Cottolengo – Piccola Casa della Divina Provvidenza - e con la Fondazione FORMA Ospedale Infantile Regina Margherita.

L’evento si terrà il prossimo 29 gennaio a partire dalle 17 al Pala Alpitour di Torino e sarà possibile partecipare scaricando gratuitamente il biglietto su eventbrite.it dove se lo si desidera si può fare una donazione a sostegno dei progetti.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del progetto “Un salvadanaio per la Scuola Cottolengo”, nato per supportare il diritto allo studio di un numero sempre crescente di bambini con difficoltà socio-economiche o di salute e per favorire una migliore integrazione delle loro famiglie nella comunità in cui vivono.

Oltre a questo, l’evento sosterrà FORMA - Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus, attraverso uno speciale allestimento nel reparto di Pediatria, finalizzato a creare un ambiente più allegro, colorato e “a misura di bambino”.

Inoltre sarà inaugurato il primo intervento del progetto “Algida Smile Room”, con giochi e strumenti che verranno donati alla Fondazione FORMA e utilizzati dai suoi volontari per intrattenere i piccoli pazienti che quotidianamente afferiscono al Centro Prelievi per sottoporsi al prelievo ematico.

Special guest dell’evento saranno Benji e Fede, che si esibiranno sul palco del Pala Alpitour per animare questo momento unico di divertimento e solidarietà.

L’iniziativa rientra nell’impegno di Algida a creare occasioni di divertimento e condivisione aperte a tutti, ponendo al centro la solidarietà e la vicinanza alle comunità locali. “Questo evento rientra nella volontà di Algida di creare momenti di felicità condivisa, che sia per tutti, creando occasioni come questa di festa e solidarietà allo stesso tempo. Due anni fa abbiamo avviato un programma di vicinanza al territorio con eventi e impegni specifici a sostegno delle comunità locali, all’insegna dell’inclusione sociale”, afferma Andrea Grimandi, Out Of Home Director Unilever Italia. ‘Algida & Friends’ a Torino è un altro grande appuntamento per vivere insieme momenti di gioia, grazie a musica, balli e gustando i nostri gelati. Speriamo che tantissime persone accetteranno il nostro invito per divertirsi con noi e testimoniare la vicinanza e il supporto al nostro progetto insieme a Cottolengo – Piccola casa della Divina Provvidenza - e alla fondazione FORMA Ospedale Infantile Regina Margherita”.

Accolta con entusiasmo l’iniziativa da parte di Cottolengo – Piccola Casa della Divina Provvidenza: “La Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) ringrazia per la scelta del progetto di inclusione sociale dedicato ai più piccoli, per raggiungere anche attraverso un momento di festa il “cuore” della collettività.”

Fondazione FORMA Ospedale Infantile Regina Margherita commenta: “La Fondazione FORMA dedica le sue energie e risorse ad incentivare l’eccellenza e l’umanizzazione dell’Ospedale Pediatrico di Torino ed è sempre felice di trovare nuovi amici che si uniscano a lei per perseguire le stesse finalità.”

Algida

Il marchio Algida nasce nell'immediato dopoguerra con un semplice gelato alla panna ricoperto di cacao magro su un bastoncino di legno, il “Cremino”, e da allora accompagna grandi e piccoli nel loro tempo libero legandosi di generazione in generazione ai momenti più belli e spensierati dell’estate. Algida è da oltre 70 anni sinonimo di qualità e innovazione, e continua a essere il brand più amato nel mondo dei gelati, uno dei marchi in assoluto più noti ed apprezzati dagli italiani.

Algida si impegna nella continua ricerca della soddisfazione dei bisogni dei consumatori, creando prodotti innovativi e che rispondano sempre di più ai loro gusti.

Algida è parte del gruppo Unilever che fa della sostenibilità la sua principale missione. Per saperne di più visita http://www.sharehappy.it./