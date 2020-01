Domenica 19 gennaio ore 21

ZERO15 - Tributo a Renato Zero

Ingresso gratuito



Zero15 propone un tributo a Renato Zero in chiave interpretativa andando oltre quella che è la classica emulazione del personaggio. Ogni singola nota è suonata e non campionata, non c'è spazio per sonorità preregistrate ma solo e soltanto spirito "live".

Zero15 è emozione allo stato puro, senza filtri né mezze misure!



Voce: Marco Costagliola

Piano e Tastiere: Marco Hermann Granitz

Chitarra Acustica ed Elettrica: Andrea Nepote

Basso: Massimo Benedetto

Batteria e Percussioni: Massimiliano Manassero

Tastiere: Marco Novarese







La Divina Commedia

Via S. Donato 47 – Torino

Tel. 011/488356

www.ladivinacommedia.eu