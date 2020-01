Associazione Culturale Legione Creativa

giovedi' 30 gennaio

RACCONTA L'AUTORE #9

Teatro Garabato

Via Monte Rosa 42/d - TORINO



Sul palco del Teatro Piccolo Piccolo:



* DOMENICO MUNGO

* DARIO ARPAIO

* LORENZO LESMO

* IVAN FASSIO



Conduce il cantautore Gianluca Lancieri



a cura di Greta Girolimetto



* Domenico Mungo

Domenico Mungo (Torino 1971) è docente di Lettere e Storia, scrittore, giornalista ed editore. Ricercatore di Storia e Letteratura Contemporanea e Antropologia sociale, si è occupato di musica, letteratura e cinema contemporaneo per «Rumore» e oggi collabora come corrispondente con il mensile austriaco «Ballesterer Fußballmagazin». Collabora con l’Università di Torino, la Technische Universität di Dresda e L’Université Sorbonne di Parigi. Inoltre, organizza, conduce e dirige eventi culturali, performance e rassegne musicali e divulgative, documentari.

Ha pubblicato i romanzi Sensomutanti (Boogaloo Publishing 2008), Cani Sciolti (Boogaloo Publishing 2008; tradotto anche in Germania), The Final (a cura di Three Italian Gentlemen, Boogaloo Publishing 2008), Avevamo Ragione Noi – Storie di ragazzi a Genova 2001 (Eris 2016); la raccolta di poesie Avevate Ragione Voi (Zona 2010); l’audiolibro La Grande Discesa feat. Totozingaro Contromungo (I Dischi de L’amico Immaginario 2007); i saggi @Ultras. Parole e suoni dalle curve. Raccolta di saggi e racconti ultras (Il Galeone 2017), Noi Odiamo Tutti. Storia del movimento ultras italiano attraverso gli striscioni politicamente scorretti (con V. Abbatantuono e G. Viganò, Città del Sole 2010), Stadio Italia (in AaVv. I conflitti del calcio moderno, Casa Usher 2010), Noi Siamo Il Toro – Memoria, identità e immaginazione del tifoso granata (Eclettica 2016). Il suono di Torino (Miraggi 2017)



* Dario Arpaio

Nasce nel 1952. Dopo studi tecnici superiori si iscrive alla Facoltà di Filosofia dell’Università di Torino.

Per conto dell’Istituto di Storia del Teatro svolge attività di fotografo di scena. Fonda la Compagnia Teatro del Cortiletto che agisce nel territorio in via innovativa, rappresentando spettacoli di strada e all’interno del carcere minorile Ferrante Aporti di Torino.

Diventa capo redattore della pagina dello spettacolo per una testata settimanale cittadina. Cura personalmente la rubrica di critica teatrale incontrando vari attori e autori.

Svolge, nel frattempo, anche attività di critica d’arte recensendo pittori dilettanti e non.

Abbandona il teatro e la carriera giornalistica. Si impiega presso un’agenzia marittima e, dopo molti anni, presso una casa di spedizioni.

Continua a scrivere poesie e nel 2004 viene selezionato per partecipare al I Festival Nazionale di Poesia tenutosi presso il castello di Montiglio nel Monferrato, sotto il patrocinio della casa editrice Lieto Colle.

La sua poesia Improvvise nella memoria è stata inserita nel Volume Blu del Federiciano 6° edizione.



Oggi cura una rubrica di critica cinematografica sul sito www.solocine.it e scrive e pubblica sul web brevi racconti di viaggio su due ruote.



* Lorenzo Lesmo

Nasce a Torino il 02/08/1986. Inizia a suonare la chitarra all’età di 14 anni.

A 19 inizia a scrivere i primi testi in italiano e fonda i Rumori MOLEsti, un duo rap.

A 21 anni abbandona il rap e si dedica alla chitarra acustica e alla voce. Compone i primi brani in inglese e in italiano.

A 26 anni conosce Enrico Finotto e fonda gli Eudaimonia per cui cura la parte vocale e la chitarra acustica.

Partecipa a X-Factor nel 2018, presentandosi con una cover di “Strategie” degli Afterhours ma viene eliminato da Asia Argento e Mara Maionchi nel corso della seconda selezione davanti al pubblico.

Attualmente sta lavorando a un progetto solista cantautorale dai testi in italiano.



* Ivan Fassio

(Asti, 1979) è insegnante e formatore, scrittore, critico d'arte,

curatore, organizzatore di manifestazioni artistiche letterarie.

Collaboratore delle versioni cartacee e digitali di Exibart, Juliet Art Magazine, Verso l'Arte, AR?, ArticoloTre, Canale Arte, Protagonisti Piemonte.

Gestisce indipendentemente una serie di progetti letterari, curatoriali (per gallerie di Torino, Asti, Genova), creativi e critici.

Il suo primo libro, "Fuori fuoco", è stato pubblicato per le Edizioni Smasher nel 2013 con una prefazione di Ezio Gribaudo. Ha pubblicato testi poetici e creativi nell'antologia "Fragmenta" -

Edizioni Smasher 2012 e su "Paraboliche dell'Ultimo Giorno. Per Emilio Villa" - Le Voci della Luna Dot com Press 2013. Ha curato, con testi introduttivi, saggi e poesie, i cataloghi "Genesi Cosmiche" di Davide Binello per la Collana Disegno Diverso diretta da Paola Gribaudo, "Le Voyage" di Jean-Paul Charles, "Il Rumore dell'Acqua" di Marco Memeo e “Configurazioni” di Ornella Rovera per PRINP Editoria d'Arte 2.0, "I Cavalli", "I Velieri" di Ezio Gribaudo e "Ezio

Gribaudo e il Concilio Vaticano II" per Skira Editore. Ha curato prefazioni e postfazioni per le raccolte poetiche "Mulino Nero" e "Dogma..." di Ennio Onnis, Raineri Vivaldelli Editori, e per

il romanzo "La Littorina di Nosserio", La Lepre Edizioni, Roma.

Curatore delle Rassegne letterarie "Premio Quaderni Ibero Americani" a Roma nel 2015 e di "OBLOM Poesia" e "Stelle senza Strisce. L'Arte del Fumetto" a Torino.

Redattore per la Rivista Universitaria Internazionale Quaderni Ibero Americani.

Insegnante di scrittura creativa per progetti dell'Istituto Tecnico per la Grafica Bodoni e del Liceo Classico D'Azeglio di Torino e, nel 2016, per i Licei di Capo d'Istria e del circuito della Comunità Italiana di Crevatini, Slovenia.

Dal 2016, cura insieme a Amalia de Bernardis un nuovo progetto espositivo e culturale, a partire dalle mostre “Il Mare”, “Origine”, "Le Età" patrocinate dalla Città di Torino, con interventi e mostre in spazi pubblici e in gallerie d'arte.