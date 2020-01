Associazione Culturale Legione Creativa

venerdi 31 gennaio ore 21,00

RACCONTA L'AUTORE #10

il salotto artistico più piccolo di Torino.



Teatro Garabato

Via Monte Rosa 42/d - TORINO

Decimo appuntamento del salotto più piccolo della città.

Gli ospiti del Teatro Piccolo Piccolo:



* PATRIZIA GRANDIS

* GIOVANNI ORTALE

* ALESSANDRO BERNARDINI

* MASSIMO DI PIERRO



Conduce Gianluca Lancieri



A seguire i Tarocchi

a cura di Greta Girolimetto



INGRESSO UP TO YOU

riservato ai soci Arci



POSTI A SEDERE LIMITATI

si consiglia la prenotazione



* Patrizia Grandis

Patrizia Lidia Grandis è nata a Torino nel 1898, città dove vive e lavora. Diplomata in Corrispondente in lingue e liceo Artistico. Laureata in Medicina Veterinaria. Si è occupata per circa 25 anni di arti visive, scoprendo talenti, organizzando e curando personalmente mostre in Italia e all'estero. È stata direttrice di due gallerie d'arte: "Spazio Dinamico" e "La Seconda Attenzione" di Torino. Il primo libro pubblicato ha come titolo: " Tracce". Il secondo libro, uscito a maggio 2019: Le affinità selettive.



* Giovanni Ortale

Giovanni Renato Ortale è nato a Torino nel 1960, città che ama profondamente e dove risiede. Ha cominciato nell'adolescenza a scrivere poesie di diverso genere tematico affidandosi alle emozioni del momento. Ha partecipato a concorsi nazionali ed è presente nelle antologie dei concorsi stessi. Fa parte di un gruppo poetico attivo con reading poetici in locali torinesi.



* Alessandro Bernardini

Nato a Roma il giorno di primavera, inizia a vomitare versi tra i banchi di scuola, dove scopre le cartine lunghe e l'assurdità dell'esistenza. Tanto per complicarsela ancora di più si iscrive alla facolta di Fisica e si stacca quasi completamente dalla realtà. Intanto pubblica un paio di raccolte per poi pentirsene subito e, dopo qualche viaggio ramingo e una sciacquata al viso, si trasferisce a Torino per finire i cosiddetti studi. Qui riscopre il sesso e ora si libra fra la teoria delle stringhe e una vita tragicomica: è possibile che sia spesso in giro a bere e ogni tanto ha anche il coraggio di farsi ascoltare in pubblico.



* Massimo Di Pierro

Il duo Landscape nasce dall'incontro di Massimo di Pierro, chitarrista abruzzese trapiantato in piemonte e Angelo Viviani contrabbassista torinese. Il luogo inteso come orizzonte libero, ricco di silenzi e suoni naturali, diventa istantanea da tradurre in accordature aperte, spazi aperti, scenari di quiete campestre.