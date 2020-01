Domenica 19 gennaio, alle ore 16, verrà presentato il libro

"Oltre l'orizzonte. Dalle caverne allo spazio: come la tecnologia ci ha resi umani" scritto da Giancarlo Genta e Paolo Riberi.

La tecnologia è antica quanto la specie umana e ci ha profondamente plasmato, influenzando la nostra evoluzione, tanto che non riusciamo neppure a immaginare come potrebbe essere la nostra vita in un mondo non trasformato dall’uomo.

Fin dalla preistoria, in ogni angolo del pianeta l’homo sapiens ha agito sull’ambiente circostante, realizzando strumenti sempre più raffinati. Soltanto in Occidente, però, questo processo ha intrecciato il proprio cammino con quello della scienza, generando un rivoluzionario ciclo di innovazioni che ha letteralmente proiettato il genere umano «oltre l’orizzonte».

Che cosa ha reso possibile questa rivoluzione tecnologica?

Ne parliamo con gli autori del saggio. A moderare l'incontro il giornalista scientifico Antonio Lo Campo.