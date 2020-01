Off Topic, via Pallavicino 35, Torino

Venerdì 24 gennaio, ore 21

The Hot Dogs live

The Hot Dogs è un progetto che nasce a Torino nel 2014, ispirato alle band che facevano sudare sulle piste da ballo degli anni ’40, ’50 e ’60. Giocando con il soul, lo swing, il rock’n’roll e il funk di mostri sacri della musica nera come Ray Charles, James Brown, Etta James e Wilson Pickett, saltano tra le colonne sonore dei Blues Brothers e le rivisitazioni di brani pop contemporanei in chiave rhythm & blues.

Le realtà da cui provengono i membri della band sono molteplici: Bluebeaters, Africa United, Statuto, Bandakadabra, The Chicless e The Fonz. Negli anni si sono esibiti su diversi palchi in Italia, fra Piemonte, Lombardia, Liguria, Marche ed Emilia Romagna e in Europa, fra Francia e Austria passando da Montreux in Svizzera.

Ingresso con offerta libera

Info

offtopictorino.it