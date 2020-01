Energia e divertimento allo stato puro. Lindy Hop, il ballo swing afroamericano più movimentato che ci sia, torna a Torino nell’ambito della rassegnaGiovedì@LeMusichall.

Un giovedì al mese con musica dal vivo per ballare al ritmo di Lindy Hop. Le serate sono organizzate in collaborazione con Turin Cats e firmate dal ballerino e coreografo Giorgio Finello, medaglia d'argento ai mondiali di Lindy Hop appena conclusi a Los Angeles.

Avanguardia, internazionalità e divertimento. Queste sono le tre parole chiave della rassegna di intrattenimento Giovedì@LeMusichall. A partire da questa stagione teatrale, ogni giovedì alle ore 21, il teatro diretto dal poliedrico e visionario Arturo Brachetti propone un appuntamento settimanale che vede l’alternarsi di stand-up, Lindy Hop, cabaret e spettacoli in anteprima. Il teatro del futuro arriva a Torino coinvolgendo il pubblico in veri e propri happening che portano, sul palco e in platea, l’ultima frontiera del teatro comico, balli swing in stile Harlem direttamente da New York ma anche spettacoli di varietà inediti e anteprime sperimentali.

BIGLIETTI e ABBONAMENTI Giovedì@ Le Musichall

Intero Platea 12,00 € + 1,50 € prevendita • Ridotto Platea 11,00 € + 1,50 € prevendita • Unico Balconata 10,00 € + 1,50 € prevendita. Lo spettacolo è disponibile anche in abbonamento.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.lemusichall.com e presso la biglietteria del Teatro aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19 e a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Per informazioni al pubblico, chiamare il numero 011 19117172 (in orario di biglietteria) o scrivere a info@lemusichall.com

Tutte le date 2020:

LINDY HOP | Turin Cats

23 gennaio 2020 / 20 febbraio 2020 / 19 marzo 2020 / 23 aprile 2020

CABARET | Bananazilla

30 gennaio 2020 / 27 febbraio 2020 / 26 marzo 2020 / 30 aprile 2020

PREMIÈRE

6 febbraio 2020 / Luigi Ciotta in “Abattoir Blues”

5 marzo 2020 / Lorenzo Crivellari in “Rex”

9 aprile 2020 / Saulo Lucci in “Hell o’Dante”

STAND UP | Banditi™

13 febbraio 2020 / 12 marzo 2020 / 16 aprile 2020

Le Musichall | corso Palestro 14 - 10122 Torino

Tel. + 39 011 19117172 - info@lemusichall.com - www.lemusichall.com

Facebook: @LeMusichallTorino / Instagram: lemusicahalltorino