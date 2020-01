Venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020 | Ore 21.00

Teatro Le Musichall - Corso Palestro 14, Torino

ANNAGAIA MARCHIORO

in FAME MIA

Quasi una biografia

di ANNAGAIA MARCHIORO

in collaborazione con GABRIELE SCOTTI

liberamente ispirato a biografia della Fame di Amélie Nothomb (Voland edizioni)

scene di ILARIA ARIEMME

costumi di ERIKA CARRETTA

luci ROBERTA FAIOLO

aiuto regia DANIELA ARRIGONI

un progetto in collaborazione con PAOLO SCOTTI

regia di SERENA SINIGAGLIA

“La fame è un paesaggio che ci accomuna tutti. Belli, brutti, storti, compiuti o incompiuti. La fame è un sentimento universale. La fame, ovviamente, non è solo di cibo, ma di amore, di vita, di storie, di riconoscimento”.

Fame mia è uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni. E’ liberamente ispirato al romanzo di Amélie Nothomb, di cui cita alcuni dei momenti più alti sfocandone i contorni, fino a farlo aderire a un’altra storia, quella dell’autrice attrice che la interpreta con la crudele ironia che caratterizza anche il linguaggio della Nothomb. Annagaia Marchioro, con l’aiuto di Gabriele Scotti, scrive la sua storia di “affamata”.

Una storia di disturbi alimentari che non parla di disturbi alimentari. Parla di fragilità e riscatto. Dolce, dolcissimo, umile e fresco riscatto. Un percorso di formazione, dall'infanzia all'età adulta alla ricerca di sé, una strada piena di curve e di salite ma anche di prati su cui riposare. Dedicato a tutte quelle persone che non si sentono abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di bastarsi per essere felici.

Un inno alla vita che ti riporta alla vita e ti fa sentire meno solo, meno spaventato, meno infelice. Uno spettacolo un po' per tutti: chi è senza peccato, scagli la prima pietra.

Laureata in filosofia e diplomata alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, Annagaia è attrice in teatro e in televisione. Le sue interpretazioni si distinguono per la vitalità e la maturità con le quali affronta tematiche attuali, sempre con uno sguardo divertente e lieve.

BIGLIETTI e ABBONAMENTI

Intero Platea 20,00 € + 1,50 € prevendita • Ridotto Platea 17,50 € + 1,50 € prevendita • Unico Balconata 15,00 € + 1,50 € prevendita. Lo spettacolo è disponibile anche in abbonamento.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.lemusichall.com e presso la biglietteria del Teatro aperta dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19 e a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Per informazioni al pubblico, chiamare il numero 011 19117172 (in orario di biglietteria) o scrivere a info@lemusichall.com

-----------------------

Le Musichall | corso Palestro 14 - 10122 Torino

Tel. + 39 011 19117172 - info@lemusichall.com - www.lemusichall.com

