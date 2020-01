Il nuovo lunedì comico di Torino Spettacoli: MARCO FALAGUASTA con Neanche il tempo di piacersi è in scena al teatro Gioiello in UNICA DATA il 27 gennaio alle 21.

Il testo è firmato dallo stesso Falaguasta, da Tiziana Foschi – impegnata anche come regista dello spettacolo- e da Alessandro Mancini.

Noi che siamo stati ragazzi spensierati e felici negli anni '80, gli anni del boom economico del quale non sapevamo niente ma ne respiravamo l'ottimismo e la positività, siamo diventati genitori in questi tempi pieni di incertezze, instabilità ma anche di progresso e connettività. Cosa ci portiamo dietro di quegli anni, quanto è rimasto in noi di quello sguardo positivo con il quale aspettavamo il futuro? Come le nuove tecnologie e procedure che i nostri figli utilizzano con disinvoltura, si sono inserite e hanno condizionato le nostre abitudini e il nostro modo di vivere la quotidianità? Quante volte ci siamo scoperti a pensare che eravamo meglio noi? Noi che per comprare parlavamo con il commesso e non con il corriere. Però, magari, un secondo dopo, ci scopriamo a usare le app per noleggiare la macchinetta del car sharing o a rinnegare la moca per farci il caffè più rapidamente con la cialda. Noi che cominciamo a diventare sbagliati. Si, proprio così. È complicato ammettere che le nostre abitudini, soprattutto di pensiero, stanno diventando vecchie. Quando ci dicono che questi erano gli stessi discorsi che facevano i nostri padri e prima ancora i nostri nonni, non ci stiamo. Noi, i ragazzi degli anni ‘80, con quel sorriso sempre stampato sul viso, vestiti in quella maniera così colorata, con i capelli cotonati, le spalline alle giacche il giubbotto di pelle alla Fonzie, noi non ci saremmo dovuti cadere! Noi, no. Eppure, se ci fermiamo un attimo e facciamo i conti, tutto torna. Allora tanto vale ridere di noi, cosi, forse, si rimane un po' più giovani.

Repliche Neanche il tempo di piacersi: UNICA DATA 27 gennaio ore 21

al Teatro Gioiello (Torino, via C. Colombo 31)

Prezzi Biglietti Neanche il tempo di piacersi:

posto unico € 22.50 + € 1,50 prev - ridotto (over 60, under 26) € 16.50 + €1,50 prev.

speciale (gruppi, abbonati e convenzionati) € 15 + € 1 prev.

Informazioni e acquisto biglietti: Biglietterie Torino Spettacoli

TEATRO ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447; T.GIOIELLO - Torino, v.Colombo 31 - tel. 011/5805768

TEATRO ALFIERI - Torino, p. Solferino, 4 – tel 011/5623800 - www.torinospettacoli.it - online: www.ticketone.it