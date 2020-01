Mercoledì 22 Gennaio ore 21.00

ingresso 5 euro

The Cogs (garage punk) + Smile (indie rock) + White Pagoda (powerpop)

The Cogs

Valdarno's Second And Only Rock 'N' Roll Band

White Pagoda

Prima dei White Pagoda c’erano i Joey Quebradas (rock’n’roll molto incazzato), finita quell’esperienza The Gil, Luz e 3 hanno cominciato lentamente la trasformazione in White Pagoda, completata con l’ingresso di The Cri aka Johnny Thefolk nei primi mesi del 2007.

“Sofa” il primo disco esce nel 2008, autoprodotto, registrato al Dith Studio, 11 canzoni per un totale di neanche 19 minuti.

Da allora i quattro hanno cominciato a girare la Toscana per poi spingersi sempre più frequentemente al di fuori dei confini regionali.

Nel 2009 comincia la collaborazione con il produttore Danilo Silvestri della Ufo HiFi di Roma da cui prende vita il secondo lavoro “Chair Evolution (Not Design)” che esce ad inizio 2010, 15 brani tra punk e powerpop, supportato anche nella distribuzione della Tornado Ride Records.

Nel 2012 sono cominciate le pre-produzioni del nuovo materiale sotto la supervisione di Paolo Dondoli, seguite nel 2013 dalle registrazioni con Damiano Magliozzi presso gli studi Gorilla Punch di Siena. La band darà alle stampe nel 2014, un 7” per la Spectre Records e in un futuro prossimo il terzo disco.





