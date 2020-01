Tre interpreti della Contemporary Christian music italiana in concerto alle 21, alla Gospel House di Venaria Reale.

Tre anime Gospel diverse muovono la produzione artistica di Karen Marra, Gionathan e Alabaster Vision: funky, blues e pop in un’unica serata di musica di qualità. Venerdì 31 gennaio alle 21 alla Missione cristiana Gospel House di via Druento 274, a Venaria Reale (di fronte ai campi di allenamento della Juventus).

La capienza del teatro è di 300 posti, l’ingresso “up to you”(a offerta libera). L’apertura dei cancelli è alle 20, quando gli spettatori troveranno il servizio bar già aperto. Prenotazioni su (https://www.facebook.com/events/589570371610048/) o via whatsapp al numero 3518270144.

Gionathan è un cantautore con fortissime influenze afroamericane, quindi Funk, R&B e Rap. Una commistione originale di testi in italiano su musiche e metriche tipiche di artisti come Bruno Mars o Justin Timberlake. Un personaggio musicale a 360 gradi.

Anche Karen Marra è una cantautrice ma con influenze black e soprattutto celtiche. La sua musica richiama melodie irlandesi ma interpretate con la forza tipica di una cantante con una voce gospel, cresciuta anche con il jazz nel cuore, ma con un'anima bianca.

Gli Alabaster Vision sono un duo (Cristian e Alba) nella musica e nella vita. I vasi di alabastro erano utilizzati per contenere oli ed unguenti profumati: così il nome che rappresenta la fusione di due vite. La loro musica è un pop contemporaneo molto radiofonico, contaminato dall'elettronica e non solo.

La diretta della serata verrà trasmessa a partire dalle ore 20.30 sulle frequenze di RTB in Fm ed in streaming e su gran parte del territorio nazionale attraverso il circuito delle radio evangeliche della F.A.R.E. (Federazione Associazione Radio Evangeliche) e dal circuito delle radio RVS (Radio Voce della Speranza). L’evento verrà trasmesso anche in replica in tv sull’emittente Rete7 e nella maggior parte delle regioni d’Italia, oltre che dal canale satellitare con copertura europea.