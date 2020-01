Una grande festa con i classici della musica internazionale, dal pop al rock, dallo swing all’R&B. Uno show imperdibile per celebrare al meglio l’inizio di un nuovo decennio.

Lunedì 20 luglio il GruVillage 105 Music Festival ospiterà i newyorkesi POSTMODERN JUKEBOX. Il collettivo, creato nel 2009 da Scott Bradlee, arriverà a Torino dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo e salirà sul palco dell’Arena verde di Le Gru per la prima delle tre date italiane del tour Welcome to the Twenties 2.0.

Non un semplice spettacolo, ma un appuntamento speciale per salutare l’arrivo del nuovo decennio, il 2020, che i Postmodern Jukebox sperano coincida con un ritorno al celebre stile e all’artigianalità musicale e non solo che ha caratterizzato un altro periodo storico, i favoli anni ’20 del secolo sorso. “Gli ultimi anni Venti ci hanno regalato il Jazz, l'unica vera forma d'arte americana. Chissà cosa potrà accadere negli anni 2020!” – dice Scott Bradlee – “Una cosa certa è che ci sono molte persone che sono stanche della TV priva di realtà, di internet e della dipendenza da smartphone che è servita solo a dividere le persone”. E con il Welcome to the Twenties 2.0. il collettivo promette in portare in giro la buona cultura musicale pop e lo stile senza tempo, la passione per la musica jazz e il talento, in uno show che si distacca dalla finzione dilagante oggi. “Questo è un invito a una festa sensazionale, in cui vi sentirete negli anni ’20, come parte del romanzo Il Grande Gatsby”.

Dalla loro creazione i Postmodern Jukebox hanno registrato milioni di visualizzazioni su YouTube, 1,9 milioni di fan su Facebook e decine di spettacoli sold out. La carovana, un ensemble composto da musicisti pieni di talento e cantanti eccezionali, da oltre 10 anni attraversa i 5 continenti per portare ovunque uno spettacolo capace di trasportare il pubblico indietro nel tempo, in un mondo privo di tecnologia e per questo più semplice e spensierato. Un mondo fatto di musica eccezionale che i Postmodern Jukebox metteranno in scena in chiave rivisitata.

I biglietti per i Postmodern Jukebox saranno disponibili su circuito TicketOne online dalle ore 10 del 31/01 e nei punti vendita fisici dalle ore 10 del 01/02. Diffidate dai circuiti non ufficiali!

Il biglietto, posto unico a sedere, avrà costo di 25 euro + diritti di prevendita e commissioni a seconda dei rivenditori.

La data del 20 luglio si aggiunge a quelle già annunciate in precedenza: DEFTONES (23 giugno), NICCOLÒ FABI (11 luglio), LP (13 luglio), FANTASTIC NEGRITO (21 luglio), PAUL WELLER (27 luglio).





GruVillage 105 Music Festival:

Date: giugno – luglio 2020

Location: Arena verde esterna di Le Gru • Grugliasco, alle porte di Torino

Ticketing & prevendite: Circuito TicketOne online (dalle ore 10 del 31/01) e punti vendita fisici (dalle ore 10 del 01/02) con diritti di prevendita e commissioni variabili a seconda dei rivenditori. • Biglietteria ufficiale al Box Informazioni di Le Gru con diritti di prevendita, senza commissioni, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 22.00.

Casse del GruVillage: su Via Crea, solo durante i giorni di apertura del festival dalle 18.00 alle 22.30. 2 sportelli ritiro biglietti acquistati online; 2 sportelli di vendita (tutti i biglietti del festival senza commissioni e quelli della sera stessa senza diritti di prevendita); 1 sportello accrediti.

Cancelli: A (e Radio 105 Gate), B, C, D

Orario apertura cancelli: 20.00

Orario inizio concerti: 22.00

Servizi: wi-fi gratuito / 4700 parcheggi gratuiti / posti riservati car2go / corsie riservate taxi / 2 cocktail bar e paninoteca nell’Arena / bar e ristoranti interni al Centro

Info location, concerti, servizi, area persone con disabilità, omaggi bambini, convenzioni cultura, sport e mobilità sostenibile, pacchetti turistici: www.gruvillage.com - Box Informazioni Le Gru - 011/7709657

Social #GruVillage105: Facebook.com/gruvillagefestival - Instagram.com/GruVillage Festival - Twitter.com/Le_Gru - Youtube - G+ - Spotify