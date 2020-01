Back to the Downtown!!

Per la sesta data del "Going Down Tour", il power trio più cattivo di Torino torna a casa e lo fa in uno dei locali simbolo della capitale Sabauda!

2 ore di live con uno show inedito per l'occasione!



A seguire dj set GOOD TIMES - Giorgio Valletta & Seba Mc

Ingresso gratuito

Inizio live ore 22:00 circa





BLAH BLAH

via Po 21, 10124 Torino

392 704 5240

info@blah-blah.it