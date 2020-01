WE ARE WAVES

Sabato 1 Febbraio 2020

pre/aftershow MELODY MAKER(S) by Blaster T.

@BLAH BLAH

Via Po 21 - Torino

Ingresso: 5€



I We Are Waves sono una band torinese tra le più interessanti dell'odierno panorama post-punk/new wave europeo. Con tre album, diversi EP alle spalle e centinaia di concerti tra Italia, Belgio, Germania, Francia e Svizzera I WAW si sono ritagliati uno spazio considerevole nella scena grazie al loro stile personale in grado di mescolare atmosfere post-punk, elettronica e alt rock, insieme a un songwriting immediatamente riconoscibile e a un live di rara intensità.



In previsione di una serie di date primaverili che li porteranno a suonare sul palco del prestigioso W-Fest di Waregem (BEL) il 24 Maggio in compagnia di artisti del calibro di Front 242, The Stranglers, Cold Cave, The KVB, Holygram e molti altri, risuoneranno nella loro città Il 1 Febbraio 2020.