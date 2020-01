Per la prima volta a Torino!

80s Never Die non è solo un party, ma un'esperienza a 360° per rivivere tutti gli anni '80 in una sola notte.



80s Never Die - NEVERENDING PARTY ★ TORINO

Sabato 1 febbraio 2020

Cap10100



TICKETS

Prevendita salta-coda > 10 euro + D.P.

Link prevendita: http://bit.ly/36IJPhB

In cassa 10 euro fino a esaurimento.



TIMING

23.00: Doors

00.00: Warm-up by Never Say Die

00.30: 80s Never Die



Only 80s Hits

Dancers

Free Arcade Videogames

80s visuals / movie



DJ SET & VISUALS

80s Hits, visual, luci, laser e ballerine per tornare indietro nel decennio più colorato di sempre.



WE LIKE TO PLAY

Depeche Mode - Cyndi Lauper - Michael Jackson - Madonna - Queen - Wham! - Billy Idol - Guns 'N' Roses - Prince - Culture Club - Duran Duran - Spandau Ballet - Van Halen - A-Ha - Kiss - Bon Jovi - The Blues Brothers & Many More...



DRESS CODE 80s (gradito, ma non obbligatorio)

Capelli cotonati, bandane, glitter, scalda-muscoli, body, Rebook, visiere, mullet...





Corso Moncalieri 18, 10131 Torino