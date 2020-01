Venerdì 7 febbario 2020 ore 21

TRIEB_L’INDAGINE

idea, coreografia e interpretazione Chiara Ameglio

regia e drammaturgia Chiara Ameglio, Marco Bonadei (grazie a Giacomo Ferraù)

realizzazione maschere: Marco Bonadei

direzione tecnica e light design Giulia Pastore

sound design Diego Dioguardi

scene: Maddalena Oriani

FATTORIA VITTADINI/CAMPSIRAGO RESIDENZA



Lo spettacolo Riflette sul concetto di unicità e complessità della persona, muovendosi tra il teatro e la danza.



“Attraverso uno stato performativo fatto di onde emotive, trasformazioni e decadimenti, l’obiettivo dello spettacolo è quello di essere un’esibizione dell’ombra, un’esaltazione all’imbruttimento, alla libertà dell’imperfetto, un inno all’unicità, all’identità complessa, alla follia che ci abita, al mostro interiore che ci fa paura. L’integrazione nella sua forma autentica è il punto di interesse. Integrare non nascondere, vedere non giudicare e immaginare. Vorrei che il pubblico fosse testimone e percepisse le crepe e i grovigli del personaggio, riuscendo ad amarlo. Che si domandasse: siamo liberi di essere ciò che siamo, così come siamo? Che percepisse quanto siamo ossessionati dall’aderire a qualcosa di perfetto, quando invece siamo esseri imperfetti e che in fondo siamo tutti un po’ mostri, streghe ammaliatrici, violenti tiranni, vigliacchi alla vita.”

Chiara Ameglio



