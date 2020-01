GRAN BALDORIA A LA CÀ ‘D MICON E MICONËTTA - 65° Carlevé ‘d Busca

Tre serate in musica, pomeriggio dedicato ai bambini e domenica 2 febbraio la sfilata di carri allegorici per le vie del centro.

Le serate in musica e il pomeriggio dedicato ai bambini si terranno presso la Tensostruttura presso l’Area Capannoni di Corso Romita (locale riscaldato, guardaroba, servizio bar). Si declina ogni responsabilità per danni subiti a cose o persone prima, dopo e durante e la serata.





VENERDI’ 31 GENNAIO 2020

Ore 20 – Tensotruttura Area Capannoni

GRAN CENA DI APERTURA DEL CARNEVALE BUSCHESE con le maschere

con consegna delle chiavi della Città a Micon e Miconëtta. Presenta Enzo.

Menù: antipasti misti, primo, secondo con contorno, dolce, bevande incluse

18 euro.

Prenotazioni tel.: Micon (Ivano). 3333013548/Davide. 3356396064/ Cristina. 3493684905. Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il DJ ELIA.

Biglietti alla cassa: 8 euro - ingresso più consumazione



SABATO 1 FEBBRAIO 2020

Ore 14,30- Tensotruttura Area Capannoni

CARNEVALE DEI BAMBINI con le maschere e animazione

BALLO IN MASCHERA e merenda offerta dai panificatori e pasticceri buschesi

Ore 22,00- FESTA DELLA BIRRA IN MASCHERA con il

DJ DON PAOLO

Durante la serata sarà premiata la maschera più originale

Biglietti alla cassa: 12 euro ingresso più consumazione.

Biglietti in prevendita presso i bar buschesi: 10 euro - ingresso più consumazione.





DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020

Ore 14,30- per le vie cittadine

GRAN SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca. Ore 18,30- Tensotruttura Area Capannoni

inizio distribuzione GRAN POLENTATA preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca, 7 euro (Polenta, tomino e dolce).

Ore 21,30- SERATA DANZANTE con l’orchestra

MAURIZIO E LA BAND

Ingresso gratuito



GIOVEDI’ 20 e VENERDI’21 FEBBRAIO 2020

Mattina e pomeriggio – scuole e strutture assistenziali cittadine

Tradizionale visita delle maschere cittadine ai bambini delle Scuole, agli anziani della Casa di riposo e agli ospiti di Villa Ferrero e dell’Hospice.



VENERDI’ 21 - LUNEDI’ 24 - MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020

Ore 21,00 –presso il Cinema Teatro Lux di Busca

Commedia in lingua piemontese

portata in scena dalla compagnia teatrale “Ël Cioché” nel 50° anniversario di fondazione. I biglietti sono in prevendita presso Ottica Foto Buschese di via Cadorna, 25 a Busca.

Info: Comune di Busca

tel. +39 0171 948 611