Il Carnevale di Mondovì è uno dei più rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi della Città e danno il via ai festeggiamenti in maschera.

Nell'edizione di quest'anno il Carlevè ‘d Mondvì si espande e raddoppia le serate di festa: saranno infatti sei gli appuntamenti enogastronomici serali, in programma presso la nuova ed inedita Cà del Moro, che aprirà presso il Parco Commerciale Mondovicino.

Oltre alla tradizionale cena di gala e a quella dei Lombardi, in programma rispettivamente sabato 15 e giovedì 20 febbraio, altri quattro appuntamenti, tutti organizzati in piazza Giovanni Jemina, presso il Parco Commerciale Mondovicino. Dall’inaugurazione di sabato 1 febbraio alla prima grande novità, la cena in maschera di sabato 8 febbraio, sino all’assoluta sorpresa rappresentata dall’appuntamento di venerdì 14 febbraio, per la serata di San Valentino. Grande chiusura fissata per sabato 22 febbraio, quando la Corte del Moro riscalderà l’ambiente in vista della seconda ed ultima sfilata del Carlevè.

La manifestazione inizierà il 1° febbraio con la presentazione della Bela Monregaleisa e che proseguirà con le sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, previste per il 16 e 23 di febbraio.

Info: Famija Monregaleisa

tel. +39 334 344 8647

email e web. segreteria@carnevaledimondovi.it, www.carnevaledimondovi.it