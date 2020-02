Sabato 1° febbraio alle ore 17, presso l’ex Chiesa di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10), all’interno del programma di eventi collaterali alla mostra “Giuseppe Penone. Incidenze del vuoto”, si terrà il concerto-performance “La presenza sonora del vuoto. Sculture di suono espandono le opere di Giuseppe Penone”. Le composizioni ed esibizioni che verranno presentate sono state appositamente realizzate dagli studenti e dai docenti del METS Musica Elettronica e Tecnici del Suono del Conservatorio Ghedini di Cuneo per la mostra. Per l’ultimo week-end di apertura, il calendario di appuntamenti collaterali all’esposizione prevede inoltre due visite guidate tematiche e un laboratorio per i più piccoli: sabato 1° febbraio alle 15,30, la “Visita storico critica” condotta da Enrico Perotto e il laboratorio artistico per bambini “Il riflesso del Mondo” con Christian Grappiolo; domenica 2 febbraio alle 15,30, Francesca di Paolo accompagnerà il pubblico nella visita “Alla scoperta di Giuseppe Penone”. Fino al 2 febbraio la mostra sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 15,30 alle 18,30 e la domenica dalle 11 alle 18,30. L’ingresso al percorso espositivo e la partecipazione alle attività sono a ingresso gratuito. Per informazioni sulle attività telefonare al 388/1162067 o scrivere a gestovegetale@gmail.com