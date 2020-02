Seguendo le tracce di Marco Polo, che alla fine del XIII secolo partì da Venezia e attraversò tutta l’Asia fino alla Cina, l’ensemble di musica medievale laReverdie presenta per la stagione dell’Unione Musicale il reading Il Milione ovvero il libro delle meraviglie (Teatro Vittoria,lunedì 3 febbraio 2020 - ore 20).

Il fascinoso ed esotico Oriente visto da un veneziano e narrato dal poeta cavalleresco italo-francese Rustichello da Pisa costituiscono gli ingredienti di un racconto straordinario che l’ensemble medievale laReverdie riveste di musica, affiancando agli strumenti medievali occidentali il kamancheh persiano e il tabla indiano che rievocano le suggestioni provate da Marco Polo lungo la Via della Seta.

Così come l’io osservante di Marco Polo e l’io narrante di Rustichello raccontano un mondo meraviglioso ed esotico con un’ottica e uno stile profondamente occidentali, analogamente la musica che commenta la narrazione è stata scelta tra il repertorio veneto e francese coevo e durante lo spettacolo sarà eseguita dai membri de laReverdie: Claudia Caffagni (voce, liuto, campane), Livia Caffagni (voce, viella, flauti), Elisabetta de Mircovich (voce, viella, ribeca, symphonia), Matteo Zenatti (voce, arpa, percussioni).

Allo stesso tempo però l’atmosfera dei luoghi, dei colori, dei profumi dell’Oriente, trovano nell’improvvisazione melodica di un saz e di un tanbur e nei ritmi del tabla e delle campane tibetane, suonati da Elena Baldassarri e da Ourania Lampropoulou: un contraltare sonoro che proietta lo spettatore in un mondo meraviglioso e remoto, dall’irresistibile fascino!

Elisabetta de Mircovich, fondatrice e componente de laRevedie, ha fatto emergere in una recente intervista rilasciata per l’Unione Musicale tutta la modernità di questo progetto: «Il racconto è affascinante, lucido e puntuale. Marco Polo non prende posizione, non giudica mai gli usi o le credenze delle popolazioni, sebbene lontanissime da quelle occidentali (così lontane che le letture riserveranno dei momenti veramente comici!). Non è un semplice mercante: è un esploratore, un uomo di scienza, in lui la curiosità procede insieme al rispetto!»

La narrazione, che utilizza frammenti tratti dalla versione toscana del Milione di inizio Trecento, è affidata alla voce del musicista e cantautore David Riondino, noto al grade pubblico per i programmi radiofonici (tra gli altri Il Dottor Djembé, con Stefano Bollani, e Vasco de Gama, con Dario Vergassola) e televisivi come Maurizio Costanzo Show, Quelli che il calcio, A tutto volume, Velisti per caso e Una poltrona per due.

«Con David Riondino – ha raccontato Elisabetta de Mircovich – lavoriamo dal 2014. Il nostro primo progetto insieme è stato Roman de Fauvel, al quale è seguito Rime Petrose di Dante. La collaborazione con Riondino, da sempre interessato alla poesia, alla metrica, alla musica, alla satira, è stata da subito molto stimolante e proficua, oltre che divertente! Abbiamo spesso lavorato con attori (Gerard Depardieu, Alessandro Preziosi, Moni Ovadia, Mimmo Cuticchio), ma con Riondino l’attività è stata continuativa; con lui ci si capisce al volo, anche grazie al fatto che è musicista e cantautore… E si sente a suo agio anche nel Medioevo!»









POLTRONE NUMERATE: euro 20 in vendita online e presso la biglietteria di Unione Musicale

INGRESSI: euro 12 e riduzioni per i giovani fino a 21 anni

in vendita il giorno del concerto presso il Teatro Vittoria dalle ore 19.30