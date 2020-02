Sulla scena ormai da quarant’anni, da quando esordì con i Soft Boys, Hitchcock è stato definito in tanti modi: l’anello mancante fra John Lennon e Syd Barrett, il folksinger punk e il poeta della più grande stagione della canzone d’autore inglese, gli anni ’80. Ma soprattutto lo straordinario autore di melodie pop visionarie e acide, così come folk e punk sono parte del suo immenso background culturale. Special guest del tour Emma Tricca, definita dalla “bibbia” musicale inglese Mojo come una “scultrice della nuova era d'oro del folk” e reduce dagli unanimi apprezzamenti per il suo ultimo album St.Peter.

Via Rosta 23, Rivoli.

Biglietteria online su vivaticket.it