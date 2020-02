Marco Betti Trio presenta: WITHOUT A NET

Sabato 8 febbraio ore 21.30

Jazz Club Torino

Marco Betti Trio e Jazz Club Torino presentano ‘’Without a Net’’, appuntamento mensile dedicato alla libertà espressiva e al jazz senza confini.

Il Trio diretto dal batterista Marco Betti (completato da Davide Cabiddu al pianoforte e Fabio Argentini al basso elettrico) è già noto a questo palco per le serate monografiche ‘’A Night with the Jazz Giants’’: in questa nuova veste avremo modo di ascoltare la loro personale interpretazione del concetto di improvvisazione jazz attraverso brani inediti a personalissimi arrangiamenti.

MARCO BETTI TRIO

Marco Betti - Batteria

Davide Cabiddu - Pianoforte

Fabio Argentini: Basso elettrico

A seguire Andrea Margiotta DJ SET







Jazz Club Torino

Piazza Valdo Fusi, 10123 Torino

011 882939