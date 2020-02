"I giorni della Storia" è un progetto di The Goodness Factory e Cubo Teatro in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte che prevede una serie di attività che si svolgeranno negli spazi di OFF TOPIC e che hanno l'obiettivo di rendere protagonisti temi quali l'inclusività sociale, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere, il rinnovo della memoria.



Il 6 febbraio la rassegna "I giorni della Storia" intende dedicare un’attenzione particolare al processo di formazione dell’Unione Europea partendo dal processo di riunificazione delle due Germanie che ha favorito il riavvicinamento del mondo occidentale a quello orientale. La ricongiunzione dei due blocchi tedeschi rappresenta il prodromo della stipula del Trattato di Maastricht e la genesi della cultura europea unificata.





Giovedì 6 febbraio 2020, dalle 18.30

TITO.fragments / Berlin Fall

@OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

Prenotazioni gratuite per la Performance delle 22.00 qui:

https://titofragmentsberlinfall.eventbrite.it





PROGRAMMA DELLA SERATA:





> ALLE 18.30 - FINISSAGE MOSTRA

All’interno della Sala Elle, chiude la video-mostra "TITO.fragments / Die Reise" dedicata alle rovine d’Europa, con immagini e suoni realizzati durante il viaggio di Tito tra la Germania e la Polonia. Le immagini, scattate da Vittorio Mortarotti, in collaborazione con Camera Centro Italiano per la Fotografia, raccontano un’Europa in rovina, in cui gli oggetti storici sono sommersi dalla natura e dalla comunicazione capitalista di massa.





> ALLE 20.00 - CENA AL BISTRÒ DI OFF TOPIC

Prenotazione tavoli per cena PRIMA della Performance:

mail: bistro@offtopictorino.it

tel: 011.060.17.68

whatsapp: 379.1039198





> ALLE 22.00 - PERFORMANCE

Perfomance originale di musica live, video-arte e fotografia sulla Storia del nostro tempo dopo trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino.

All’interno del Cubo, il pubblico assisterà ad un concerto visivo con musiche dal vivo interpretate da Ivan Bert (responsabile del progetto sonoro), Marco Benz Gentile e Mario Conte, i visual in video mapping di Riccardo Franco Loiri (Akasha VisualArt) e le fotografie di Vittorio Mortarotti.

La perfomance si inserisce all’interno del progetto "Tito - Rovine d’Europa" vincitore del Bando Ora!_Produzioni di Cultura Contemporanea della Compagnia di San Paolo.

Prenotazione gratuita solo su Eventbrite a questo link:

→ https://titofragmentsberlinfall.eventbrite.it





> ALLE 23.00 - LIVE SETS

Al termine della performance, fuori dalla rassegna “I giorni della Storia”, il Cubo di OFF TOPIC ospiterà tre Live Sets con sonorità techno/industrial a cura di Lou Nime, RAST e RVSSIA, artisti emergenti della scena underground torinese che guideranno il nostro viaggio notturno tra le Rovine d'Europa.

Ingresso ai Live Sets: 5€

Biglietti acquistabili direttamente in cassa la sera stessa.



LINE-UP:

23.30 > LOU NIME

00.30 > RAST

01.30 > RVSSIA