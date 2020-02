Sabato 8 Febbraio 2020, dalle 23.00

My Generation - Sessant'anni da ballare

@OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino 35 - Torino

- Ingresso 5 euro per tutti tutta la notte -



La prima ed unica festa in Italia che vi teletrasporta nel passato con le migliori hits mixate in ordine cronologico dal 1955 ad oggi!

E tu, di quale generazione sei?



Un viaggio nel tempo, nella musica e nella moda!



COME FUNZIONA >>>

Due super successi da ballare per anno, dal rock'n’roll fino ai super successi contemporanei, passando per beat, rock, disco funk, italo dance, pop, r'n'b e così via!



1955 - 1960: da Johnny B. Goode e Che bambola! di Buscaglione: erano gli anni del Rock n Roll!

1960 - 1969: da Get Back dei Beatles e Surfin’ bird dei “The Trashmen”: quando nacque il pop e e i figli dei fiori!

1970 - 1979: da Gloria Gaynor a Barry White, i Bee Gees imperavano, erano gli anni della disco music!

1980 - 1989: Michael Jackson, Walk this way they Run DMC e Like a prayer di Madonna? Serve altro? :)

1990 - 1999: la disco music diventa Italo Dance, Sweet dream di La Bouche e Firestarter dei Prodigy, Corona, 883!

2000 - 2018: ti ricordi che abbiamo vinto i mondiali e cantavamo tutti Seven Nation Army dei “The White Stripes”, e i balletti su Party Rock Anthem di LMFAO?