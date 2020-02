A NIGHT WITH GAETANO PELLINO E SOUL SARAH

alla stagione Camaleontika di Almese



Giovedì 6 febbraio 2020 – ore 21:00

Teatro Magnetto, via Avigliana 17, Almese (TO)

Ingresso a offerta libera



Nono appuntamento della stagione teatrale Camaleontika di Almese con un concerto in cui le chitarre, la voce blues e le infinite sfumature di Gaetano Pellino incontrano la magica voce di Soul Sarah, dalle innumerevoli sfaccettature blues e soul. Queste due anime artistiche, che collaborano ormai da anni in studio e dal vivo, traghetteranno il pubblico in un viaggio unico e coinvolgente, dalle tinte forti e suggestive, insieme alle percussioni di Gaetano Fasano.



Gaetano Pellino, uno dei chitarristi più interessanti della scena rock-blues. Con più di trent’anni di carriera alle spalle, Pellino – che ha anche una lunga esperienza di arrangiatore e produttore - è un artista musicalmente ricchissimo le cui composizioni partono in pieno stile blues americano e si perdono nel cosmo delle sonorità senza etichette e frontiere.



Soul Sarah, In qualità di corista e cantante vanta circa un ventennio di collaborazioni live ed in studio con molti artisti in ambito soul, blues, funky, house, R&B, jazz, country ed hip-hop. Durante la sua carriera ha condiviso i palchi nazionali ed esteri con numerosi artisti tra cui Noel Bridgeman(GaryMoore), Johnny Neel(The Allman Brothers), Sofie Reed, John Magnie e Steven Amedee(The Subdudes), etc..