Venerdì 07/02/2020

"C’era una volta il CAFE’ BLUE"

Party remember dello storico locale ai Docks Dora, il Café Blue

Dj Dave, Angelo Di Bari, TuryMegaZeppa

due piani ::: due aree bar ::: palco ::: video proiezioni ::: performances ::: sala fumatori ::: parcheggio sorvegliato

SUPERMARKET Viale della Madonna di Campagna 1, Torino

Inizio ore 23:00 - Ingresso 5 euro - http://www.supermarket.to.it - info@supermarket.to.it - 3489301330

C’erano una volta i Docks Dora, un posto unico che prendeva vita di giorno e di notte in uno degli spazi più belli di Torino (Nord). I locali ospitati lì chiusero però uno dopo l’altro, l’ultimo a chiudere aveva una storia “rock” molto importante, era il CAFE’ BLUE. Dal Giovedì al Sabato c’era un flusso inarrestabile di gente, quelli che ballavano sul “treno”, quelli che si esibivano al “palo” e chi aspettava gli “special manga”, chi si portava via le “locandine col calendario”. In consolle in questo remember ci sarà lo staff del Venerdì del Café Blue, Sintonie Rock, Dj Angelo Di Bari e Dave, nonché TuryMegaZeppa che ai tempi suonava il Giovedì. Tutto ciò per far tornare indietro nel tempo, sia chi quegli anni li ha vissuti sia chi invece sarà curioso dei tempi passati.