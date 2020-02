Anche quest’anno alla Lavanderia a Vapore di Collegno si rinnova la collaborazione con il Network Anticorpi XL, rete indipendente italiana dedicata alla giovane danza d’autore. In scena venerdì 7 febbraio alle ore 21 il “De rerum natura” del giovane coreografo ferrarese Nicola Galli, una creazione firmata nel 2017 con i danzatori del Balletto di Toscana Junior, grazie al sostegno del progetto Prove d'Autore XL (azione del Network Anticorpi XL). Il lavoro, presentato anche nell’ultima edizione della Nid Platform 2019 a Reggio Emilia, ha vinto nel 2018 il premio "Danza & Danza" per il miglior coreografo emergente.

Con sorprendente attenzione per la spiegazione dei fenomeni, Lucrezio – nel suo De rerum natura – descrive “la natura delle cose”. Il poema latino, sorta di enciclopedia che illumina la “materia oscura”, svela la realtà del cosmo e dell’uomo con delicata poesia e con contenuti anticipatori della scienza moderna. Uno sguardo vibrante e vivido sull’intreccio dei fenomeni naturali per raccontarne l’infinita mutazione del mondo e la sua ciclica rigenerazione: quest’immagine di eterno movimento alimenta nella creazione coreografica di Nicola Galli il desiderio di muoversi di sei corpi, legati da un pensiero sotterraneo che scorre sanguigno sotto la superficie della pelle.

De rerum natura è un testo antico e folgorante - racconta il coreografo - perché narra di aspetti nascosti e allo stesso semplici che ci circondano, che riguardano tutti noi. Lucrezio prova con questo poema a educare il lettore alla complessità. Per questo credo che il testo possa essere così attuale - continua Nicola Galli -; perché sa proporre una delle questioni fondamentali dell’uomo: interrogarsi sul proprio percorso, su quello che vede e percepisce intorno a sé e sulle connessioni che ha nell’universo.

Nicola Galli, nella giornata precedente lo spettacolo, il 6 febbraio, guiderà in Lavanderia il laboratorio teorico e pratico “Lo sguardo trasversale”, rivolto ad allievi e allieve di scuole di danza, per approfondire l’opera letteraria di Tito Lucrezio Caro e accompagnare i partecipanti alla visione (per info e prenotazioni, scrivere una mail a pedrazzoli@piemontedalvivo.it).

In occasione dello spettacolo, per la prima volta, la Lavanderia a Vapore di Collegno ospita la plenaria del Network Anticorpi XL, nelle giornate del 7 e 8 febbraio: un momento di confronto tra tutti gli operatori della rete, per discutere delle azioni e delle progettualità future a sostegno della creazione contemporanea.

Prima dello spettacolo, il prof. Alessandro Pontremoli dell’Università degli Studi di Torino introdurrà il lavoro di Nicola Galli collegandolo all’azione Prove d’Autore del Network Anticorpi XL.

Dal 10 febbraio atterra in Lavanderia un’altra progettualità del Network, con la residenza di Pablo Girolami, artista selezionato da Residance XL con Manbuhsa, nato immaginando due bambini che giocano in un campo di riso asiatico. Un invito, attraverso il movimento, a scoprire il proprio istinto naturale.

DE RERUM NATURA

Una produzione nata dal progetto Prove d’Autore XL – azione Network Anticorpi XL.

concept, coreografia e costumi Nicola Galli

danza Nicolas Grimaldi Capitello, Laura Beschi, Riccardo De Simone, Margherita Dotta, Silvia Remigio, Paolo Soloperto

musica Banchieri, Henry, Ligeti, Penderecki, Radigue, Xenakis - passacaglia per viola e violoncello Giacomo Gaudenzi - tecnica Giovanni Garbo

produzione TIR Danza, stereopsis in collaborazione con Compagnia Junior Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini e con Civitanova Danza Festival & AMAT

con il supporto di Fondazione Fabbrica Europa, Cantieri Danza

spettacolo vincitore ex-aequo del Premio Danza & Danza 2018 – categoria coreografo emergente

spettacolo selezionato per NID Platform 2019

Nicola Galli (1990, Ferrara) si occupa di ricerca corporea, declinata in azioni e dispositivi che spaziano dalla coreografia alla performance, dall'installazione all'ideazione grafico-visiva. Dal 2010 sviluppa un'indagine coreografica strutturata in episodi che analizzano il concetto di forma pura e le nozioni di "stratificazione" e "paesaggio". A partire dalla geometria e dall'astronomia il suo sguardo è affascinato dall'anatomia umana, la proporzione e il dettaglio, elementi chiave che compongono un orizzonte scenico trasversale. Dal 2010 al 2014 ha danzato nella compagnia CollettivO CineticO. Dal 2014 è artista sostenuto da TIR Danza. Le sue creazioni sono state presentate in festival/rassegne del territorio nazionale e internazionale e sono state selezionate per la Vetrina Giovane Danza d'Autore 2012 e 2015, International Festival D-Caf, Tanzmesse 2016. Nel 2018 ha vinto il premio Danza&Danza come miglior coreografo emergente ex-aequo con "De rerum natura" e il Premio Equilibrio con "Deserto digitale".

Anticorpi XL è il primo network italiano dedicato alla promozione della giovane danza d’autore italiana. La rete è composta da 37 soggetti attivi in 15 regioni italiane e promuove importanti progetti: la Vetrina della giovane danza d’autore a Ravenna; CollaborAction XL, che seleziona e sostiene la creazione di un coreografo emergente attraverso un sostengo economico e progetti di residenze; CollaborAction KIDS, neo azione mirata alla diffusione di nuove opere destinate specificamente alle giovani generazioni; Nuove Traiettorie XL, progetto formativo dedicato a giovani autori alle prime armi; Prove D’Autore XL che fa dialogare giovani coreografi con gli ensemble di giovani danzatori di formazione accademica del Balletto di Roma, Nuovo Balletto di Toscana e MM Contemporary Dance Company; ResiDance XL, azione dedicata ai progetti di residenze creative per la danza; Danza Urbana XL, che offre uno spazio di programmazione e visibilità alle creazioni di giovani coreografi che indagano le forme dello spettacolo al di fuori delle convenzioni teatrali e degli spazi deputati, immergendosi nei luoghi della quotidianità, negli spazi pubblici e - più in generale - nel paesaggio urbano.

