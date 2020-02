Enzo Zirilli, Luigi Bonafede e Marco Micheli, jazzisti di lungo corso e vecchi amici, dopo aver condiviso tanta musica negli ultimi 20 anni, si rincontrano per celebrare la musica di uno dei più grandi pianisti della storia del jazz, McCoy Tyner, unico componente del mitico quartetto di John Coltrane ancora in vita. Traendo spunto dal titolo di un celebre standard di Broadway, (Tenderly) e di un album di Tyner, “Tender moments”, ecco nascere “Tynerly”, per un concerto pieno di energia, groove e lirismo, da non perdere.





