Dall’attualità a Manzoni, dal 2020 al 1630, dal coronavirus a I promessi sposi, dalla città di Orano descritta da Albert Camus in La peste alla metropoli cinese Wuhan, passando per Boccaccio e il Decameron. Un medico, un italianista e una giornalista a confronto per esplorare l’attualità con la lente della letteratura ed evidenziare implicazioni ed esiti, fissando le coordinate del presente grazie agli strumenti offerti dai libri, classici e non.

Martedì 11 febbraio, ore 18.30 inaugura il format di instant talk Fuoriprogramma, firmato Fondazione Circolo dei lettori, per commentare la notizia più rilevante del momento con esperti, scrittori, critici letterari e giornalisti, incrociando competenze, saperi e punti di vista. Di cosa si parla quando se ne parla: il primo incontro non poteva che essere dedicato al cosiddetto “coronavirus”, morbo che ha provocato più morti della SARS e il cui focolaio è Wuhan, metropoli cinese epicentro dell’epidemia.

Ma le conseguenze del virus non riguardano solo la salute: il terrore di contrarre la malattia si è diffuso in tutto il mondo diventando immediatamente psicosi collettiva, tra allarmi lanciati sui social media e fake news che si propagano incontrollate.

A Giovanni Di Perri, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Torino, il compito di fare il punto sui rischi effettivi del virus al di là degli allarmismi, mentre a Giorgio Ficara, ordinario di Letteratura Italiana all’Università degli Studi di Torino, quello di leggere il racconto che si fa della nevrosi attuale intrecciandolo alle parole dei grandi autori che si sono misurati con flagelli reali o metaforici. Alla giornalista Nadia Ferrigo, invece, è affidata l’analisi delle notizie: come viene raccontato il coronavirus dai media?

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili