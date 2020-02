La mostra, a cura di Elisabetta Bruscolini, racconta il talento, la creatività e la sapienza artigianale della Sartoria Annamode che, dagli anni ‘50, continua con passione a realizzare abiti che hanno reso i nostri costumisti famosi a livello internazionale.

È a questo insieme di conoscenza, attenzione, arte e manualità che si vuole rendere omag­gio, rivelando da vicino tutto quel mondo, fatto di capacità, amore e passione.

Un mondo che le sorelle Allegri hanno rappresentato e che le nostre sartorie cinematografiche e i nostri talentuosi costumisti condividono con i grandi stilisti, contribuendo al successo del brand del made in Italy.

In un visionario percorso espositivo sono messe in scena le “opere” più rappresentative della sartoria, dagli anni della “Dolce vita” ai nostri giorni con costumi realizzati per grandi produzioni internazionali.

Parte integrante del racconto le immagini multimediali che consentiranno al pubblico di immergersi nel mondo magico del cinema, in un laboratorio virtuale ricco di tessuti e colori, guar­nizioni e accessori e vivere il mondo affascinante dove l’arte, l’artigianato, il cinema si fondono per trasformare gli attori in personaggi.

Ad aprire e chiudere la mostra un omaggio a Federico Fellini e a Piero Tosi, alla loro straordinaria moder­nità e inventiva. In questa sezione sono presentati gli abiti di plastica della sfilata dell’episodio di Toby Dammit dal film Tre Passi nel Delirio (1968), la cui realizzazione è stata assolutamente inno­vativa per l’epoca e che non sono quasi mai stati esposti per la loro delicatezza e estrema rarità.

Infine l’omaggio della Storica Sartoria a Torino e al Museo Nazionale del Cinema: un abito del tutto originale e particolare, ispirato alla Mole e summa di tutte le lavorazioni più preziose cui la sartoria ha dato vita nella sua lunga storia.







Museo Nazionale del Cinema - Fondazione Maria Adriana Prolo

Via Montebello, 20 10124 Torino, Italia





Museo e Ascensore Panoramico

Lunedì9- 20

Martedìchiuso

Mercoledì9 - 20

Giovedì9 - 20

Venerdì9 - 20

Sabato9 - 23

Domenica9 - 20

Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Si comunica che per lavori di manutenzione straordinaria l'Ascensore panoramico rimarrà chiuso dal 17 marzo al 9 aprile 2020.



