Torino Comedy Lounge

Continua la rassegna collettiva completamente dedicata alla stand up comedy, comicità fatta di monologhi dove i temi affrontati passano dal politico al sociale attraversando anche la sfera personale, con irriverenza pura e senza alcun tipo di censura.

Stand Up Night with Vincenzo Comunale

Nato a Napoli nel 1996 è uno dei comici più giovani d’Italia. Nel 2013 entra a far parte del gruppo/trasmissione TV “KomiKamente”, esibendosi stabilmente per 4 anni al Teatro Diana di Napoli come monologhista comico. Vincitore di numerosi festival di comicità, dal 2015 entra a far parte dei circuiti di stand up comedy di “Comedy Central”. È fondatore dei collettivi di stand up “Minollo Comedy” e “Allert Comedy”. Nel 2016 fa il suo esordio a “Zelig”, in prima serata su canale 5.

È autore, regista e interprete e il suo terzo one man show si intitola “Titolo Provvisorio”.

APRE LA SERATA

Pietro Casella

Giovane comedian di estrazione genovese, Pietro Casella inizia a esibirsi sui palchi di Arenzano col laboratorio di Zelig, e dopo un anno si sposta tra i ranghi dei Loser a Genova. Ha debuttato col suo primo spettacolo "Non mi sento tanto bene", nel 2019.







Martedì 11 febbraio 2020, alle 21.30

via Pallavicino 35, Torino

Prima delle performance, dalle 20, il pubblico potrà cenare al Bistrò di OFF TOPIC (Prenotazione tavoli consigliata: bistro@offtopictorino.it; +39 011.060.17.68; whatsapp: 379.1039198) con un menù ispirato alla libera interpretazione dei piatti tipici del Bel Paese. Con prodotti che ogni giorno arrivano freschi da Campania, Toscana, Puglia e Sicilia e che si uniscono ai più caratteristici prodotti piemontesi per fondersi in un’offerta gastronomica che prende ispirazione dalle cucine e dalle tradizioni di molti territori: diversi ma inaspettatamente complementari.