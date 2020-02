We Reading: Paolo Agrati legge Tom Waits

Giovedì 13 Febbraio

Ritrovo alle 21.00 - Inizio incontro alle 21.30

(via Pallavicino 35, Torino)

We Reading

è un’idea differente. È un nuovo modo di vivere la parola scritta attraverso la voce e la condivisione. Sono incontri in cui un lettore non convenzionale sceglie secondo il proprio gusto l’autore o il tema della serata e come realizzarla: dalla semplice lettura al dialogo, fino alla performance.

We Reading è anche un portale, un network di gruppi di ragazzi, tutti volontari, che scelgono di riproporre questa forma di spettacolo nella propria città, a Torino, a Bologna, a Milano come in tante altre.

Paolo Agrati legge TOM WAITS

Una selezione di canzoni scelte, tradotte e in lingua originale, per osservare con più attenzione la scrittura di Tom Waits e le atmosfere che ci regalano i suoi testi. Con l’accompagnamento di Alberto Pirovano e i moderatori Alessandro Burbank e Lucia Rosanna Gambuzzi.

Oltre alla scrittura e alle performance dal vivo, Paolo Agrati si dedica al canto nella Spleen Orchestra, band che ha fondato nel 2009. Numerose le sue partecipazioni a manifestazioni internazionali tra le quali il XXIV Festival della Poesia di Medéllin, il XXXIII Festival di Poesia di Barcellona, la World Slam Cup di Parigi e il IV Portugal SLAM. Nel 2018 è tra i fondatori di SLAM Factory, agenzia dedicata all’editoria e allo spettacolo che si propone di sviluppare e diffondere la poesia e le discipline letterarie legate all’oralità. Nel 2019 scrive e conduce “Poetry Slam!” il primo torneo televisivo italiano dedicato alla competizione poetica. È altresì autore di numerose raccolte poetiche.

Prima delle performance, dalle 20, il pubblico potrà cenare al Bistrò di OFF TOPIC (Prenotazione tavoli consigliata: bistro@offtopictorino.it; +39 011.060.17.68; whatsapp: 379.1039198) con un menù ispirato alla libera interpretazione dei piatti tipici del Bel Paese. Con prodotti che ogni giorno arrivano freschi da Campania, Toscana, Puglia e Sicilia e che si uniscono ai più caratteristici prodotti piemontesi per fondersi in un’offerta gastronomica che prende ispirazione dalle cucine e dalle tradizioni di molti territori: diversi ma inaspettatamente complementari.