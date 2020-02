Il 25 giugno nella Palazzina di Caccia di Stupinigi apre la terza edizione di Stupinigi Sonic Park 2020, il festival dai nomi internazionali nello scenografico parco storico, il supergruppo formato da Nick Mason, batterista dei Pink Floyd; Guy Pratt, bassista dei Floyd dal 1987; Gary Kemp (Spandau Ballet); Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken.

Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, ha fondato nel 2018 i Saucerful of Secrets con l’obiettivo di suonare le prime canzoni dei Pink Floyd, mosso dalla chance unica di sperimentare i primi anni della band londinese suonando brani tratti dalla discografia pre-Dark Side Of The Moon. Un ritorno agli albori della band, agli anni in cui Syd Barrett era l’autore dei testi e l’anima di quello che poi sarebbe diventato uno dei gruppi più grandi della storia della musica. Mason ha dichiarato che il gruppo non è una tribute, ma vuole “catturare lo spirito dell’epoca” e trasmetterlo al pubblico tramite tracce estratte da dischi come The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets ed Ummagumma.



Info www.stupinigisonicpark.com