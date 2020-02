I DoxyDuet tornano sul palco della Divina Commedia con il loro repertorio italiano ed internazionale. Grandi successi riarrangiati in chiave semiacustica per uno spettacolo unico e trasversale, senza un genere di riferimento, senza un periodo temporale preciso. I Doxy suonano semplicemente ciò che amano ed è per questo che hanno all'attivo più di 200 brani in repertorio! Da Pino Daniele a Amy Winehouse, Dai Rolling Stones ad Adele. E poi Pink Floyd, Queen, B. B. King, Otis Redding, Zz Top, Bennato, Berte' Mannoia, Bonnie Tyler....ogni volta uno spettacolo sempre diverso e sempre emozionante!

Per l'occasione ospite l'armonica del grande Tullio Ponchia, gli assoli di Gianfranco Dassano e la voce calda di Francesco Borgese.

Voce:Valentina Molino

Chitarra e Voce: Eddy Giraudo





Divina Commedia Torino

Via San Donato 47, 10144 Torino

011 488356