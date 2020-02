Si avvicina il terzo appuntamento della rassegna Il teatro ritrovato al teatro San Carlo di Casalborgone, che continua a tener vivo un teatro riaperto dopo anni di chiusura e che propone al pubblico spettacoli di qualità che coinvolgano adulti e giovani spettatori. Un'occasione per vivere il teatro e per confrontarsi con testi, messe in scene e soprattutto occasione di incontro, momento di svago e di relazione tra appassionati di teatro e nuovo pubblico!

Il cartellone, con la direzione artistica di Faber Teater e Fondazione Piemonte dal Vivo, in collaborazione con l'amministrazione comunale, prosegue sabato 15 febbraio, ore 21, con lo spettacolo La vita ha un dente d'oro, drammaturgia di Rita Frongia e regia di Claudio Morganti (premio Speciale Ubu nel 2012) e gli interpreti Francesco Pennacchia e Gianluca Satur.

Lo spettacolo fa parte della Trilogia del Tavolino, un trittico di tre spettacoli nati singolarmente e poi confluiti in questo unicum. La vita ha un dente d'oro è definito uno spettacolo di archeologia teatrale in cui si gioca con il gusto ed il piacere della vera finzione. Due attori in scena, un tavolino, parole, versi, sguardi. Si potrebbe dire che in scena non accade nulla, come anche nella vita...

La vita ha un dente d’oro è un’antica espressione bulgara che non ha corrispondenza idiomatica nella nostra lingua. Oggi l’espressione non è più in uso ma pare venisse utilizzata per alludere al fatto che in tutto ciò che è vero c’è sempre un artifizio, una menzogna, un’alterazione d’organi. Ma è anche vero che le cose, a volte, sono proprio come sembrano.

Come in tutta la rassegna, sono tante le modalità che permettono a tutti di vedere gli spettacoli: i biglietti ridotti a 7 € (per residenti a Casalborgone, under 18, over 65 e per chi usufruisce del baby parking), la disponibilità del baby parking e i biglietti speciali per avvicinare i giovani spettatori alla rassegna: ogni serata di spettacolo saranno a disposizione 6 biglietti al costo di 1 € per gli spettatori tra i 14 e i 25 anni.

Info e prenotazioni :

Gli spettacoli si tengono pressoil Teatro San Carlo in piazza Carlo Bruna a Casalborgone (To).

Il biglietto intero è al costo di 9 €, ridotto 7 € (per residenti a Casalborgone, under 18, over 65 e per chi usufruisce del baby parking).

Biglietto speciale: ogni sera ci saranno a disposizione 6 biglietti a 1 € per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: teatrosancarlo@comune.casalborgone.to.it – 3408906527 e info@faberteater.com, 3382000758

E' inoltre disponibile il servizio di baby parking grazie alla collaborazione con il micronido di Casalborgone, potrete affidare i bimbi dalle 20.45 alle 23.15 al prezzo di 12 € (il servizio si attiva con un minimo di tre bambini). Il baby parking si prenota entro il giovedì precedente lo spettacolo chiamando il 346 8560044.

Programma Il teatro ritrovato 2019-2020:

sabato 30 novembre 2019 - ore 21

Teatro ridens

Compagnia Donati Olesen

sabato 18 gennaio 2019 – ore 21

Piccolo Canto di Resurrezione

compagnia Piccolo Canto di Resurrezione

sabato 15 febbraio 2020- ore 21

La vita ha un dente d'oro

Esecutivi per lo spettacolo

sabato 21 marzo 2020- ore 21

Umanomanontroppo

Faber Teater

sabato 4 aprile 2020 - ore 21

Shtetl

Mishkalè