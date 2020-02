Domenica 09 Febbraio: Carnival Street Parade sfilata di bande musicali in maschera con la partecipazione di maschere ufficiali di diversi Comuni e gruppi folkloristici appiedati e con la partecipazione di Gianduja e Giacometta - partenza alle ore 14.30 da piazza Castello – Via Garibaldi – Piazza Statuto – Via San Donato – Corso Appio Claudio e arrivo al “Carlevè ed Turin” con sfilata all’interno del Luna Park Torinese a tale manifestazione possono partecipare gratuitamente anche famiglie e ragazzi in maschera.







Dal 1 Febbraio al’8 Marzo è tornato il Carnevale Torinese. Anche quest’anno una serie di appuntamenti allieteranno grandi e piccini. Domenica 09 febbraio Carnival Street Parade.

Il “Carlevè ed Turin” è promosso, patrocinato e sostenuto dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte, con l’organizzazione dell’AGIS ANESV, il coordinamento e la collaborazione della Pro Loco Torino e del Comitato Manifestazioni Torinesi.

Centro delle manifestazioni è il grande Luna Park alla Pellerina che ospita circa 120 attrazioni dove ogni anno sono protagoniste giostre ad alta tecnologia che, insieme alle giostre più tradizionali, offrono qualità e divertimento. Parte integrante del Carlevè ed Turin è la tradizionale “Fiera dei Vini” con i migliori stand enogastronomici.







Il Luna Park nei giorni feriali è aperto dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 24, nei festivi, invece, gli orari sono: 10.30-13; 14.30-24

INFO: www.carnevaletorinese.it