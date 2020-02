Venerdì 14 Febbraio secondo atto del 2020 per 'Special Request' la nuova club night di We Play The Music We Love. Un viaggio attraverso la musica dei migliori dj-selector del momento che porteranno a Torino le loro borse di dischi per l’appuntamento mensile dietro la consolle dell’Azimut Club. Partner d'eccezione per questo party sarà il collettivo cittadino Outcast Torino.



Line Up:

Sugar Free

(Small Hours, Berlin)



Alex Dima b2b Munir Nadir

(Outcast, Torino)



RILLS b2b Mattia Corrado

(WPTMWL, Torino)



━━━━━━━━━━

Sound System

Funktion-One (Official)



Tickets

07€ Online: bit.ly/AZIMUT_14FEB2020

10€ Lista Entro 1:00

15€ Alla Porta



Infoline & Liste: (+39) 339 5454752 (WhatsApp)



Venue

Azimut Club

Via Modena 55

10153 Torino