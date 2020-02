Giovedì 13 Febbraio

From 22:30 To 03:00

CasaJungle AT #MilkTorino

Line Up:

Luis Bertman

Stereo Vibes

Andrea Leze B2B STE-O

FREE ENTRY ALL NIGHT LONG

Info: 338/8283166





MILK Torino

via Paolo Sacchi, 65, 10128 Torino