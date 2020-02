Shout! pres. XP | 15.02.2020 w/ ANFISA LETYAGO & Lollino



Anfisa Letyago, nata in Siberia e adottata dalla citta di Napoli. Il suo viaggio musicale e’ iniziato nel 2010 come dj nel panorama del clubbing italiano, diventando in breve tempo una delle dj piu’ richieste, esibendosi in importanti festival e condividendo la consolle con moltissimi dj fama mondiale. Oltre ad essere sound designer per importanti brand internazionali. Raffinata selector, dotata di una tecnica capace di fondere stili e periodi musicali con un incredibile abilita’. Cresciuta nella scena dance,anche se con radici House, Anfisa Letyago ha sempre dato dimostrazione,nel corso degli anni d’esser attenta e consapevole delle mutazioni nel mondo House & Techno.



Line up:

ANFISA LETYAGO

Lollino

Youniverse



INGRESSO in LISTA >>>

FREE ENTRY fino alle 24.00

10€ dalle 24.00 all'01.00



BIGLIETTI ONLINE / TICKET ONLINE >>>

10€ PROMO TICKET LIMITATA - VALIDO TUTTA LA NOTTE

20€ BACKSTAGE PASS (OVER 21) - VALIDO TUTTA LA NOTTE



INFO & TAVOLI: +39 366.1857571 (Telegram and Whatsapp available)

INFO TICKETS ONLINE: +39 338.8080144 (Telegram and Whatsapp available)