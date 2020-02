Martedì 11 febbraio 2020, alle ore 19.30, al Teatro Gobetti di Torino debutta ANIMALI DA BAR, del collettivo Carrozzeria Orfeo, con la drammaturgia di Gabriele Di Luca. Lo spettacolo è interpretato da Beatrice Schiros, Alessandro Federico, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Federico Vanni. Sabato 15 febbraio Aleph Viola sostituirà Pier Luigi Pasino. La voce fuori campo è di Alessandro Haber. La regia dello spettacolo è di Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti, le musiche originali di Massimiliano Setti, le luci di Giovanni Berti, i costumi di Erika Carretta.

Lo spettacolo, prodotto da Carrozzeria Orfeo e da Marche Teatro, resterà in scena al Teatro Gobetti per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale fino a domenica 16 febbraio.

Dopo Cous Cous Klan e Thanks for vaselina, Carrozzeria Orfeo chiude con questo testo la trilogia di Gabriele Di Luca, ritratto di un’umanità disperata e nevrotica. In scena sei animali notturni, in orbita attorno al centro più interno e desolato della metropoli: il bar.

Vincitore del Premio Hystrio Twister 2016, Animali da Bar racconta di un locale – centro più interno e desolato della metropoli – abitato da strani, inquietanti personaggi: un vecchio malato, misantropo e razzista; una immigrata ucraina che mette in vendita il proprio utero; un impresario di pompe funebri per piccoli animali; un buddista “militante” vessato dalla moglie; uno scrittore alcolizzato; un ladro zoppo che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale. Questa umanità squallida e sconfitta, aggrappata a miseri sogni e a una speranza che «resiste troppo a lungo, come le erbacce infestanti e velenose che non si riesce mai ad estirpare», è al centro del testo che ha debuttato nel 2015 e da allora viaggia in tournée con successo. Le anime alla deriva della pièce, appoggiate al bancone del bar, sono gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso e vendicativo, fatto di frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza. Così nel grande “zoo della notte”, dove governano odio e rivalsa, tutto si vende e si compra, si sfrutta e si contratta. E la vita e la morte rientrano nelle “logiche del mercato”. I tre testi teatrali di Carrozzeria Orfeo, Thanks for vaselina, Animali da Bar e Cous Cous Klan, sono pubblicati da Cue Press.





INFO: Tel. 011 5169555 - Numero verde 800235333 - info@teatrostabiletorino.it

Teatro: Gobetti – via Rossini 8, Torino

Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30.

Prezzi dei biglietti: Intero € 28,00. Ridotto di legge € 25,00

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti (Via Rossini 8, Torino) dal martedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo.

Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Carignano (Piazza Carignano 6, Torino) venerdì, sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Apertura biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it